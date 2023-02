Business news: Togo, ministro Economia marittima, porto di Lomé è il migliore dell'Africa occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto di Lomé, in Togo, è "il migliore dell'Africa occidentale". Lo ha dichiarato il ministro togolese dell'Economia marittima, della pesca e della protezione costiera Kokou Edem Tengue in un'intervista a "Financial Afrik". Per Tengue, lo status di porto franco, terminal hub dell'Africa centrale e occidentale in acque profonde, conferisce a questa piattaforma e all'intero Togo, "una posizione di hub logistico e industriale che rafforza una posizione di lunga data" del Paese, sede di holding e di importanti gruppi bancari come Ecobank Transnational Incorporated, Oragroup, Bidc, Boad ed altri. "Lomé è il miglior porto della costa dell'Africa occidentale attraverso il quale si possono raggiungere diverse capitali in un solo giorno", ha detto il ministro, convinto che il porto di Lomé offra il vantaggio di trasportare merci "a tempi e costi molto competitivi". "Funge da braccio di mare per i paesi senza sbocco sul mare del Burkina Faso, del Niger, del Mali e persino del Ciad", ha aggiunto", sottolineando che Lomé beneficia di una bassa escursione di marea (1,20 metri) e di venti moderati. "Tali condizioni consentono quindi l'accesso al Porto 24 ore su 24 per qualsiasi tipo di imbarcazione". Grazie allo status di porto franco di cui gode il Porto di Lomé, infine, "la movimentazione e il trasferimento delle merci all'interno del porto vengono effettuati senza vincoli doganali, risparmiando così tempo nella lavorazione delle navi e delle merci", ha concluso. (Res)