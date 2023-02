Business news: Zimbabwe, al via ad Harare seminario regionale Fao su sfide idriche e progetti nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader africani si sono incontrati in Zimbabwe per partecipare al primo seminario regionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) sulle tabelle di marcia nazionali legate all'attuazione di progetti sulle sfide idriche. L'evento, riferisce una nota, mira a permettere ai presenti di esaminare le prospettive regionali e nazionali in merito alle sfide idriche in vista della Conferenza sull'acqua delle Nazioni Unite del 2023. "Dobbiamo chiaramente ripensare il modo in cui utilizziamo l'acqua che abbiamo in modo sostenibile ed equo, con le innovazioni in agricoltura in prima linea", ha detto il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, nel suo discorso di apertura. Qu ha spiegato che le National Water Roadmap - strategie che contribuiranno a rafforzare la gestione delle risorse idriche - sono uno strumento importante per affrontare le crescenti sfide relative all'acqua, contribuendo a raggiungere l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. (Res)