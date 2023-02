Business news: delegazione Usa in visita in Ghana per promuovere collaborazione con settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale per i partenariati globali del dipartimento di Stato Usa, Dorothy McAuliffe, si è recata in Ghana dal 7 al 9 febbraio scorsi alla guida di una delegazione per una visita incentrata sulla promozione della collaborazione tra il settore privato degli Stati Uniti e il fiorente ecosistema di innovazione tecnologica e imprenditoriale dell'Africa occidentale. Della delegazione, riferisce il dipartimento di Stato in una nota, hanno fatto parte rappresentanti di startup, aziende, università, filantropi e investitori in tecnologia climatica e sostenibile i quali hanno incontrato imprenditori e dirigenti d'azienda di tutto il Ghana in occasione di eventi ospitati dall'ambasciata degli Stati Uniti ad Accra, dall'Accra Digital Centre, dall'Impact Hub Accra, dall'Academic City University College e da altri. La rappresentante speciale McAuliffe e la delegazione hanno inoltre tenuto incontri bilaterali con i leader del governo ghanese, tra cui il ministro dell'Ambiente, della scienza, della tecnologia e dell'innovazione, Kwaku Afriye, il viceministro delle Finanze, Abena Osei-Asare, e il viceministro del Territorio e delle risorse naturali, Benito Owusu-Bio. (Was)