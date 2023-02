Business news: Sudafrica, dal governo quasi 50 miliardi di dollari per infrastrutture nei prossimi 3 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudafrica prevede d’investire circa 49 miliardi di dollari per finanziare progetti d’investimento sulle infrastrutture nei prossimi tre anni. Lo ha annunciato il ministro delle Finanze, Enoch Godongwana, precisando che i fondi saranno indirizzati soprattutto ai settori dei trasporti, della logistica, delle risorse idriche e dei servizi igienico-sanitari. Il governo privilegerà le imprese e gli enti pubblici e i partenariati pubblico-privato. Ai progetti strategici nel campo dei trasporti e della logistica andranno 19 miliardi di dollari, a quelli per il settore idrico e fognario circa 7. Il governo, ha indicato Godongwana, sta inoltre “studiando iniziative volte a far leva sulle risorse del settore privato per finanziare infrastrutture pubbliche”. (Res)