Business news: Iraq, Banca centrale consente per la prima volta il commercio con la Cina in yuan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell’Iraq ha annunciato un secondo pacchetto di misure volto a migliorare l’accesso a valuta estera da parte delle banche e a stabilizzare i tassi di cambio. Tra queste, per la prima volta, verranno consentiti scambi commerciali con la Cina in yuan. Lo rende noto l’agenzia di stampa “Shafaq”. La banca centrale potrebbe aumentare i saldi delle banche irachene che hanno conti con banche cinesi in yuan oppure aumentare i fondi delle banche locali tramite i conti della Banca centrale presso JP Morgan e la Development Bank of Singapore (Ddb), sempre nella valuta cinese, ha fatto poi sapere la Banca centrale, aggiungendo che verranno facilitati anche i trasferimenti finanziari con gli Usa e l’Europa. Circa i servizi per il trasferimento di denaro forniti da società quali Western Union e MoneyGram, i cittadini potranno trasferire importi fino a un massimo di 7.500 dollari al mese al tasso ufficiale di 1.320 dinari per dollaro. (Res)