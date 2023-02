Business news: Sudafrica, governo si assume due terzi del debito della compagnia elettrica Eskom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudafrica si farà carico di quasi i due terzi del debito totale della compagnia elettrica statale Eskom, il cui debito ammonta a circa 23 miliardi di dollari. La decisione, annunciata in una nota dal ministero del Tesoro, dovrebbe liberare denaro per spese di manutenzione, trasmissione e distribuzione. La decisione del governo avviene nel mezzo di una grave crisi elettrica scaturita dai numerosi guasti alle centrali elettriche di Eskom che hanno portato a interruzioni di corrente senza precedenti che stanno danneggiando l'economia del Paese. Ieri l'amministratore delegato uscente di Eskom, Andre de Ruyter, che avrebbe dovuto lasciare l'azienda il mese prossimo, è stato licenziato con effetto immediato dal consiglio di amministrazione dell'azienda dopo aver messo in dubbio in un'intervista con un'emittente televisiva locale la capacità del governo di affrontare la corruzione nell'azienda di servizi pubblici. Eskom è afflitta da anni da episodi di corruzione e cattiva gestione e finora ha già ricevuto più di 14 miliardi di dollari di prestiti dal governo dal 2008. All'inizio di febbraio il presidente Cyril Ramaphosa ha dichiarato lo stato di emergenza per la crisi energetica nel Paese, una mossa che consente al governo di adottare misure di emergenza per intervenire. (Res)