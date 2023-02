Business news: Kenya Airways ripristina contributi pensionistici dopo tre anni di sospensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea Kenya Airways ripristinerà i contributi mensili al fondo pensione del personale che erano stati interrotti a causa della pandemia di Covid-19. Lo rende noto la compagnia in un comunicato, precisando che la ripresa dei contributi avverrà a partire dal ​​mese prossimo e senza alcun obbligo di riempire i contributi maturati dopo che il regime è stato sospeso nel marzo 2020. La mossa segue una valutazione del "continuo miglioramento delle operazioni" della compagnia aerea, si legge nella nota firmata da Tom Shivo, capo delle risorse umane. Decine di migliaia di passeggeri sono rimasti bloccati lo scorso novembre quando i 400 piloti del vettore hanno scioperato chiedendo il ripristino dei contributi pensionistici e la liquidazione della retribuzione differita. Lo sciopero è terminato dopo un'ordinanza del tribunale. Ieri il ministero del Turismo ha fatto sapere che il numero di visitatori in Kenya è tornato al 72 per cento rispetto ai livelli pre-pandemia lo scorso anno, superando la ripresa media nel resto del continente che si attesta al 65 per cento del livello pre-Covid. Il governo di Nairobi considera Kenya Airways cruciale per il turismo e l'economia in generale per via del suo ruolo nell'offrire collegamenti di viaggio, ma negli ultimi anni si è trasformata in una zavorra per l'economia dal momento che le perdite persistenti hanno spinto la compagnia all'insolvenza tecnica. (Res)