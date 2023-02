Business news: Zimbabwe, presidente Mnangagwa, cancellare oltre 6 miliardi di dollari di arretrati del debito estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dello Zimbabwe è impegnato in un piano per cancellare oltre 6 miliardi di dollari di arretrati del debito estero che stanno ostacolando il suo accesso ai prestiti internazionali di cui c'è estremo bisogno. Lo ha dichiarato il presidente dello Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, nell'ambito di un incontro sul debito del Paese africano. "L'eccesso di debito dello Zimbabwe continua a pesare pesantemente sui nostri sforzi di sviluppo", ha detto Mnangagwa. "Non abbiamo accesso a nuove linee di credito, anche da parte delle banche multilaterali, come il Gruppo della Banca Mondiale", ha aggiunto. All'incontro partecipano i rappresentanti di 17 Paesi del Club di Parigi, così come della Banca mondiale, della Banca africana di sviluppo (Afdb e della Banca europea per gli investimenti (Bei). Lo Zimbabwe, che nel settembre 2022 aveva più di 14 miliardi di dollari di debito estero, non è stato in grado di ottenere finanziamenti dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per più di due decenni a causa dei suoi arretrati. (Res)