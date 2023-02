Business news: Hong Kong, prezzi abitazioni private diminuiti del 14 per cento annuo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle abitazioni private a Hong Kong sono diminuiti del 14 per cento a gennaio rispetto allo stesso periodo nel 2022. Lo indicano i dati pubblicati dal dipartimento di Rating e valutazione della Regione amministrativa speciale, che evidenziano un lieve aumento del costo degli immobili. Su base mensile, i prezzi delle case sono infatti aumentati dello 0,6 per cento, invertendo sette mesi di tendenza al ribasso. Il dato segna anche un rimbalzo rispetto ai minimi registrati negli ultimi cinque anni e mezzo. Secondo Hannah Jeong, responsabile dei servizi di valutazione e consulenza della società immobiliare Colliers di Hong Kong, è impobabile che i prezzi torneranno a crescere ulteriormente nel prossimo futuro, nonostante i pacchetti di stimolo annunciati dall’amministrazione. L’ultima tornata di "incentivi presentata dal governo di Hong Kong è poco significativa, e si limita a ridurre l'imposta di bollo per (appartamenti valutati) al di sotto di 1,27 milioni di dollari”, ha spiegato Jeong. (Cip)