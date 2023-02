Business news: saudita Luberef registra incassi record nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica Saudi Aramco Base Oil Company, nota come Luberef, lo scorso anno ha registrato un aumento del 31,65 per cento dell'utile netto rispetto al 2021, trainato da diversi fattori, tra cui la crescita dei volumi di vendita e il miglioramento dei margini di raffinazione per quanto riguarda gli oli base. Secondo quanto riferito dalla società stessa, l'utile netto ha raggiunto 1,97 miliardi di riyal (52 milioni di dollari), rispetto a 1,5 miliardi (40 milioni di dollari) del 2021. Parallelamente, alla fine delle negoziazioni del 19 febbraio, il prezzo delle azioni di Luberef è salito a 107 riyal (28,55 dollari), rispetto ai 106,6 riyal alla fine delle transazioni di giovedì 16 febbraio. Secondo il sito di informazione “Al Taqa”, si tratta del valore più alto da quando la società è stata lanciata nella Borsa valori saudita Tadawul. (Res)