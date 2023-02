Business news: multinazionale farmaceutica indiana Dr Reddy's valuta ingresso nel mercato algerino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale farmaceutica indiana Dr Reddy's si sta ufficialmente insediando in Algeria. Lo ha annunciato Mahdi Malek Oukrine, rappresentante del gruppo indiano per il Nord Africa, secondo quanto riferisce il sito web d'informazione "Algerie Eco". Il ministro algerino dell'Industria farmaceutica, Ali Aoun, ha recentemente annunciato la revoca delle restrizioni su 580 dossier relativi alla registrazione di medicinali dell'Agenzia nazionale per i prodotti farmaceutici (Anpp) e l'avvio dei lavori do 67 nuovi progetti per la produzione di farmaci a livello nazionale. Vale la pena ricordare che l'Algeria è oggi uno dei principali produttori farmaceutici dell'Africa. Nel 2021 sono stati prodotti farmaci per un valore di oltre 2,5 miliardi di euro circa. Le 200 unità produttive attive nel Paese coprono quasi il 70 per cento del fabbisogno di farmaci generici del Paese. (Ala)