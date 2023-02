Business news: Iraq, emiratina Crescent petroleum si aggiudica tre contratti per gas e petrolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Crescent Petroleum, con sede negli Emirati Arabi Uniti, ha concluso tre contratti con il ministero del Petrolio iracheno della durata di 20 anni, in base ai quali la società valuterà, svilupperà e produrrà petrolio e gas naturale nei governatorati di Diyala e Bassora, rispettivamente nell’est e nel sud dell’Iraq. Lo riferisce il quotidiano “Al Khaleej”, secondo cui questi contratti mirano a soddisfare la domanda di gas naturale necessario per alimentare le centrali elettriche irachene, oltre a migliorare i servizi governativi e fornire opportunità di lavoro. I giacimenti in questione sono Gilabat/Qumar e Khashim Ahmer/ Injana a Diyala, da cui si prevede di produrre 250 milioni di piedi cubi standard di gas naturale al giorno, e Khider al Mai a Bassora, dove saranno svolte operazioni di esplorazione e sviluppo per ottenere ulteriori forniture di gas e petrolio. I contratti sono stati firmati nel corso di una cerimonia svoltasi alla presenza del primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, a conclusione del quinto round di assegnazione di licenze. “Ci congratuliamo per la firma definitiva dei contratti per il tanto atteso quinto round bloccato per cinque anni, costando all'Iraq milioni di dollari e causando danni ambientali”, ha affermato Al Sudani alla cerimonia, aggiungendo: “Firmeremo contratti per la costruzione e l'investimento di raffinerie di petrolio. Entro tre anni raggiungeremo l'autosufficienza di gas per coprire tutte le richieste del mercato”. “Questo nuovo round produrrà 250 mila barili di greggio e 800 milioni di metri cubi di gas al giorno”, ha poi fatto sapere il ministro del Petrolio Hayan Abdul Ghani. I contratti firmati riguardano sei giacimenti e blocchi esplorativi in zone al confine con l’Iran e il Kuwait. Tra le società coinvolte vi sono anche le cinesi Geo Jade Petroleum e United Energy Group. (Res)