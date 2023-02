Business news: spese per il consumo personale in crescita del 5,4 per cento su base annuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice delle spese per il consumo personale (Pce), uno degli indicatori monitorati con più attenzione dalla Federal Reserve per misurare l'inflazione negli Stati Uniti, è cresciuto a gennaio dello 0,6 per cento rispetto al dicembre del 2022 e del 5,4 per cento su base annuale. Lo rende noto l'Ufficio di statistiche sul lavoro. A dicembre l'incremento era stato dello 0,2 per cento su base mensile e del 5,3 per cento su base annuale. Secondo "Fox Business" si tratta di un segnale preoccupante per la Fed, che negli ultimi mesi ha deciso per forti rialzi dei tassi d'interesse con l'obiettivo di contenere l'inflazione. I prezzi "core" Pce, che non comprendono prodotti alimentari ed energetici, sono aumentati di 0,6 punti percentuali rispetto a dicembre e del 4,7 per cento rispetto al 2021. (Was)