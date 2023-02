Business news: Tajani, bene investimenti da Cina ma difenderemo nostro know-how

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è pronta a fare affari e accogliere gli investimenti cinesi, ma devono essere reali: non è pensabile abbandonare il Paese dopo aver preso il nostro know-how. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una cerimonia organizzata al New York Stock Exchange per ricevere il Premio Gei. “Difenderemo le nostre competenze e le nostre aziende: la Cina è un grande mercato, ma è importante avere una concorrenza leale tra aziende”, ha detto, aggiungendo che in mancanza di ciò sarà difficile collaborare. (Was)