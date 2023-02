Business news: Libano, l'indice dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dell'8,43 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi al consumo in Libano ha registrato un aumento dell'8,43 per cento il mese scorso rispetto a dicembre 2022, passando da 2045.46 a 2217.99 punti. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'agenzia centrale di statistica libanese. Su base annua, a gennaio il tasso d'inflazione ha toccato il 123,53 per cento. Su base mensile, i prezzi dei ristoranti e degli hotel sono aumentati maggiormente (+18,01 per cento). Seguono abbigliamento (+11,38 per cento), alimenti e bevande alcoliche (+11,29 per cento) e salute (+11,03 per cento). Il settore delle telecomunicazioni ha registrato un aumento del 331,07 per cento, seguito da sanità (+175,95 per cento), ristoranti e alberghi (173,66 per cento), acqua, luce, gas e altri combustibili (+162,82 per cento). (Lib)