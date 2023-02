Business news: fonti "Nova", emesse prime obbligazioni islamiche in Egitto con un rendimento dell'11,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Egitto ha avviato l’emissione delle prime obbligazioni islamiche (sukuk), con l’obiettivo di raccogliere fino a 1,5 miliardi di dollari per finanziare investimenti e progetti di sviluppo. Lo hanno dichiarato ad “Agenzia Nova” fonti informate, secondo cui il rendimento iniziale sarà dell’11,3 per cento. A differenza delle obbligazioni tradizionali, i sukuk sono garantiti da attività reali, come l’affitto o la partecipazione e vendita di attività, e non hanno un tasso fisso, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza islamica. L'Egitto soffre di una grave carenza di valuta estera, che ha fortemente limitato la capacità di importare beni alimentari. La sterlina egiziana è crollata, infatti, del 100 per cento rispetto al dollaro dopo lo scoppio della guerra in Ucraina a febbraio 2022. Parallelamente, l'Egitto rimborserà obbligazioni internazionali per un valore di 1,25 miliardi di dollari all'inizio di marzo. L’immissione sul mercato di titoli conformi alla shari’a (la legge islamica) si inserisce nel piano di riforme e impegni da rispettare con il Fondo monetario internazionale (Fmi), che lo scorso ottobre ha erogato un prestito da 3 miliardi di dollari in 46 mesi. Secondo le stime dell’Fmi, il deficit di finanziamento estero dell’Egitto ammonta a circa 17 miliardi di dollari e il programma dell’organismo finanziario internazionale contribuirà a sbloccare circa 14 miliardi di dollari dai partner esteri. L'Egitto avrebbe circa 39 miliardi di dollari di debito in dollari ed euro, di cui 1,75 miliardi di dollari in scadenza quest'anno e 3,3 miliardi di dollari l'anno prossimo, secondo i dati diffusi dalla stampa internazionale. (Cae)