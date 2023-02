Messico: governo deplora ritiro ambasciatore Perù e manterrà rappresentanza a Lima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Messico “deplora” la decisione del governo del Perù di degradare le relazioni diplomatiche tra i due Paesi al livello di incaricato d’affari e di richiamare definitivamente l’ambasciatore Manuel Gerardo Talavera, convocato per consultazioni lo scorso 15 dicembre. Il Messico, tuttavia, manterrà il suo livello di rappresentanza diplomatica e consolare in Perù. Lo rende noto un comunicato del ministero degli Esteri messicano, in risposta all’iniziativa annunciata da Lima. Il governo messicano ritiene che debbano essere tenuti aperti i canali di comunicazione diplomatica a beneficio dei popoli di entrambi i Paesi, si legge nella nota, che si conclude con un augurio al “Paese fratello latinoamericano” a superare i suoi contrasti con un “accordo democratico”. (segue) (Mec)