Business news: “Politico”, Biden valuta tre alternative per la vice presidenza della Fed

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sta valutando tre possibili nomi per il ruolo di vice presidente della Federal Reserve al posto di Lael Brainard, che ha assunto l’incarico di direttrice del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca. Lo riporta “Politico” citando l’ex consigliere di Biden Tobin Marcus. I nomi sono quelli di Karen Dynan, già economista capo al Tesoro durante l’amministrazione dell’ex presidente Barack Obama; Janice Eberly, preside associato alla Kellogg School of Management della Northwestern University; Seth Carpenter, economista capo globale di Morgan Stanley. “Crediamo che le opzioni più probabili siano quelle che portano a Dynan ed Eberly”, spiega Marcus, osservando come i due siano entrambi “economisti ben noti ai circoli politici democratici” e rappresenterebbero “una scelta di continuità” rispetto a Brainard. Quest’ultima alla Fed ha bilanciato negli ultimi mesi l’approccio più aggressivo del presidente Jerome Powell in un contesto di forti rialzi dei tassi d’interesse di riferimento per contrastare l’inflazione. (Was)