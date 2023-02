Business news: Taiwan, export verso la Cina continentale in calo di quasi il 46 per cento in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di Taiwan verso la Cina continentale e Hong Kong, i principali partner commerciali dell’isola, sono diminuite del 45,9 per cento in un anno. Lo ha reso noto il governo di Taipei, che a gennaio ha registrato il quinto mese consecutivo di contrazione del valore dell’export, pari a 47,51 miliardi di dollari. Gli ordini dall’estero hanno perso il 19,3 per cento nel primo mese del 2023, dopo due contrazioni consecutive del 23 per cento a novembre e dicembre 2022. In forte diminuzione, in particolare, sono risultate le vendite all’estero di dispositivi elettronici, su cui pesano le interruzioni delle catene globali di fornitura. Gli ordini dagli Stati Uniti sono calati del 14,7 per cento tra gennaio 2022 e lo stesso mese di quest’anno, mentre quelli dall’Europa hanno guadagnato il 18,3 per cento. (Cip)