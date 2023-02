Business news: Pakistan, disavanzo delle partite correnti in calo del 90 per cento in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo delle partite correnti del Pakistan è sceso a 200 milioni di dollari a gennaio, in calo del 90 per cento rispetto allo scorso anno in ragione del deprezzamento della rupia, la valuta locale, e del crollo delle importazioni. Lo ha comunicato la banca centrale. In meno di un mese la moneta pachistana ha perso oltre un quarto del proprio valore nei confronti del dollaro e il deficit delle partite correnti era già calato del 67 per cento, a 3,8 miliardi di dollari, nei primi sette mesi dell’attuale anno fiscale. (Inn)