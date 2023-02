Business news: Indonesia, nel 2024 obiettivo deficit pubblico al 2,16-2,64 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indonesia si aspetta di ridurre il deficit pubblico al 2,16-2,64 per cento del Pil il prossimo anno, accelerando nel contempo la crescita economica. Lo ha fatto sapere la ministra delle Finanze, Mulyani Indrawati, in un intervento sulla legge di bilancio per il 2024. La principale sfida per il governo, ha spiegato Mulyani, sarà mantenere alta la fiducia dei consumatori e forte lo slancio degli investimenti, nonostante i problemi per l’export legati alle turbolenze geopolitiche. Nel 2023, secondo l’esecutivo di Giacarta, l’Indonesia registrerà un disavanzo pari al 2,84 per cento. “Il prossimo anno il bilancio dello Stato rimarrà in tatto. Le entrate fiscali cresceranno grazie a un’aliquota sempre maggiore, mentre le spese saranno mantenute costanti con disciplina e in accordo con l’agenda nazionale”, ha affermato la ministra. L’Indonesia ha registrato nel 2022 una crescita del prodotto interno lordo del 5,31 per cento, la migliore dal 2013, e l’obiettivo del governo è mantenere l’espansione economica stabile nell’anno in corso e accelerare intorno al 5,5 per cento nel 2024. (Fim)