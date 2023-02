Business news: India e Singapore collegano i loro sistemi di pagamento per telefonia mobile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, e l’omologo di Singapore, Lee Hsien Loong, hanno lanciato in videoconferenza il collegamento tra il sistema di pagamento indiano Unified Payments Interface (Upi) e quello singaporiano PayNow. Al lancio hanno partecipato anche il governatore della Reserve Bank of India (Rbi), Shaktikanta Das, e il direttore operativo dell’Autorità monetaria di Singapore (Mas), Ravi Menon, che hanno effettuato transazioni transfrontaliere in tempo reale con i cellulari. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier indiano, sottolineando che Singapore è il primo Paese con cui l’India avvia un’iniziativa del genere per i pagamenti tra persone, con l’obiettivo di agevolare soprattutto i lavoratori e gli studenti indiani che risiedono nella città-Stato del Sud-est asiatico. Il lancio è stato preceduto da un colloquio telefonico tra i due primi ministri, che hanno discusso di temi di comune interesse. Modi ha ringraziato Lee per il suo contributo all’avanzamento delle relazioni bilaterali e ha auspicato una proficua collaborazione anche nell’ambito della presidenza indiana del G20. (Inn)