Business news: Uzbekistan, produzione di gas in calo del 4,1 per cento nel 2022

- La produzione di gas in Uzbekistan è scesa nel 2022 a 51,66 miliardi di metri cubici, in calo del 4,1 per cento rispetto ai 53,8 miliardi dell’anno precedente. Lo indicano i dati pubblicati dal governo, inferiori dell’8,3 per cento rispetto alle ben più ottimistiche previsioni dell’esecutivo di Tashkent (56,3 miliardi di metri cubici). Numeri destinati ad alimentare la preoccupazione di leader e osservatori locali per la sicurezza energetica in un Paese che, tra temperature particolarmente rigide e frequenti tagli alle forniture, sta vivendo uno degli inverni più difficili della sua storia recente. Il governo si è prefissato l’obiettivo di produrre 66,1 miliardi di metri cubici di gas entro il 2030, il 28 per cento in più rispetto al dato del 2022, per rispondere all’aumento della domanda interna, che secondo le previsioni delle autorità di Tashkent dovrebbe crescere di quasi un quinto entro la fine del decennio. Già quest’inverno, in effetti, l’Uzbekistan non sembra essere riuscito a soddisfare il fabbisogno nazionale, con interruzioni di corrente che hanno alimentato l’irritazione della popolazione. A dicembre il governo è stato così costretto a fermare completamente le esportazioni di gas, dirette nella quasi totalità verso la Cina (911 milioni di metri cubi lo scorso anno), e a importare dall’estero, in particolare dal Turkmenistan. Alla finestra, sottolinea il portale “Eurasianet”, vi è la Russia, che potrebbe sfruttare la domanda di gas in crescita in Uzbekistan e Kazakhstan per trovare mercati alternativi alle esportazioni in Europa. (Res)