Business news: interscambio tra Russia ed Emirati cresce del 68 per cento nel 2022

- Il volume degli scambi commerciali tra Russia ed Emirati Arabi Uniti alla fine del 2022 è cresciuto del 68 per cento, raggiungendo un valore record di nove miliardi di dollari. Lo ha affermato il ministro dell'Industria e commercio russo, Denis Manturov, citato dal quotidiano "Vedomosti". "Secondo i nostri dati, nel 2022, l'interscambio tra Russia e Emirati Arabi Uniti è cresciuto del 68 per cento ha raggiunto nove miliardi di dollari, un livello record nella storia delle relazioni tra i nostri Paesi", ha detto Manturov. Inoltre, il ministro ha precisato che il volume delle esportazioni dalla Russia agli Emirati Arabi Uniti alla fine del 2022 ha raggiunto 8,5 miliardi di dollari, con un aumento del 71 per cento. Allo stesso tempo, le spedizioni dagli Emirati Arabi Uniti sono aumentate del 6 per cento, con valore di 0,5 miliardi di dollari. (Rum)