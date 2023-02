Business news: fonti "Wsj", Meta prepara ristrutturazione, nel mirino i ruoli manageriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici di Meta, gruppo proprietario di Facebook e Instagram, sono impegnati ad elaborare un piano di ristrutturazione che potrebbe comportare il taglio di migliaia di posti di lavoro, soprattutto a livello manageriale. Lo scrive il "Washington Post", secondo cui obiettivo dell'operazione è di ridimensionare la gerarchia aziendale, rendendo meno verticale la struttura e spingendo i manager a supervisionare un numero maggior di dipendenti. Il quotidiano statunitense cita come fonti persone a conoscenza dei fatti, aggiungendo che secondo le stesse Meta si aspetta che alcuni manager si dimettano dopo la conversione delle loro mansioni. Oltre a prendere di mira i manager, la società sta anche prendendo in considerazione tagli più tradizionali a progetti ed altri ruoli lavorativi. Tutta l'operazione potrebbe essere spalmata sui prossimi mesi. (Was)