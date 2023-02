© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di automobili in Thailandia ha registrato una crescita del 4,02 per cento su base annua a gennaio, a 157.844 unità, aiutata da un aumento delle esportazioni. Lo ha reso noto la Federazione delle industrie thailandesi. A dicembre la crescita era stata del 2,75 per cento su base annua. (Fim)