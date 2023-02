Business news: Toyota annulla acquisto di bus elettrici cinesi, presente sostanza chimica tossica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hino Motors, unità del costruttore di automobili giapponese Toyota, ha annullato l'accordo con l'azienda cinese Byd per l'acquisto di piccoli autobus elettrici da distribuire sul mercato giapponese, a causa dell'impiego nei veicoli di una sostanza chimica tossica bandita dalle linee guida giapponesi del settore. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei". Hino avrebbe dovuto commercializzare in Giappone il minibus elettrico Poncho Z Ev a partire dalla fine di marzo, ma i piani sono stati cancellati a causa dell'impiego di cromo esavalente. La commercializzazione del minibus elettrico di Byd in Giappone era già stata rinviata lo scorso anno a causa di difetti qualitativi. Secondo "Nikkei", Hino ha tentato di negoziare con Byd l'assemblaggio e la fornitura dei veicoli senza l'impiego di sostanze tossiche, senza riuscire a giungere a un accordo. Il cromo esavalente è stato utilizzato a lungo nella produzione di componenti per automobili e in altri settori dell'industria manifatturiera in virtù della sua forte resistenza alla corrosione, ma è ora riconosciuto come una sostanza altamente tossica e cancerogena. L'industria automobilistica giapponese ne ha bandito l'utilizzo da parte dell'industria nazionale e la presenza in veicoli d'importazione nel 2008. (Git)