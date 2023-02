Business news: Piaggio Vietnam investe altri 75 milioni di dollari per aumentare capacità produttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Piaggio Vietnam ha incrementato i suoi investimenti nella provincia vietnamita di Vinh Phuc da 75 milioni di dollari a 165 milioni di dollari per espandere le operazioni. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Vietnam News Agency” (“Vna”) all’indomani della registrazione dell’adeguamento degli investimenti da parte del consiglio di amministrazione del parco industriale di Vinh Phuc, dove l’azienda a partecipazione italiana opera dal 2012. Piaggio Vietnam aveva investito inizialmente, nel 2009, in un impianto di assemblaggio nel distretto di Binh Xuyen, unito successivamente a un secondo progetto, per un investimento combinato di 90 milioni di dollari. Col nuovo investimento la compagnia punta a portare la capacità di produzione e assemblaggio di veicoli a due ruote da 250 mila a 400 mila unità all’anno e la produzione di motori da 300 mila a 400 mila unità all’anno. (Fim)