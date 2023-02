Business news: ministro Kazakhstan, allo studio gasdotto con Russia e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell’energia russo Gazprom e il kazakho QazaqGaz stanno lavorando allo studio di prefattibilità di un gasdotto che colleghi la Russia alla Cina passando per il Kazakhstan. Lo ha rivelato il ministro dell’Energia di Astana, Bolat Akchulakov, ripreso dall’agenzia di stampa “Kazinform”. Intervenendo a una riunione dell’esecutivo, Akchulakov ha fatto il punto sui progetti in corso sul territorio nazionale. Al momento la rete kazakha raggiunge il 59 per cento della popolazione, circa 11,6 milioni di persone, in linea con gli obiettivi fissati per il periodo 2015-2030. “Per rafforzare la rete nelle regioni orientali il ministero sta valutando due opzioni. La prima è la costruzione di un gasdotto lungo la tratta Kostanay-Astana-Pavlodar-Semey-Oskemen, che richiederà investimenti significativi e un aumento delle tariffe del gas per i consumatori, oltre allo sviluppo di nuove risorse. La seconda è l’importazione di gas dalla Federazione Russa nel quadro della cooperazione tra le industrie del gas dei due Paesi”, ha spiegato Akchulakov. (Res)