Russia: Paesi occidentali hanno impedito adozione decisioni collettive a riunione G20

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Occidente ha impedito l'adozione di decisioni collettive alla riunione del G20. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo, sottolineando al contempo come l'India, in qualità di presidente di turno, ha assunto una posizione costruttiva e ha cercato di tenere conto degli interessi di tutti i Paesi coinvolti. "Rileviamo il ruolo costruttivo della Presidenza indiana, che ha cercato di tenere conto degli interessi e delle posizioni di tutti i Paesi in modo equo. Gli approcci equilibrati formulati in questo contesto creano una buona base per rispondere alle sfide moderne nel campo della globalizzazione della finanza e delle industrie correlate, compreso il sostegno alla crescita economica e l'attuazione di obiettivi di sviluppo sostenibile", ha affermato il ministero in una nota. Allo stesso tempo, Mosca si rammarica che le attività del G20 continuino a essere "destabilizzate dall'Occidente" e utilizzate da esso "in una vena anti-russa, puramente conflittuale". "I nostri oppositori", principalmente gli Usa, l'Ue e le altre nazioni del G7, "continuano a non rallentare i loro tentativi paranoici di isolare la Russia, per scaricare la colpa dei problemi provocati nel campo della sicurezza internazionale e dell'economia mondiale", ha affermato il dicastero russo. (Rum)