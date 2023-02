Svezia: polizia Sapo, il Pkk recluta e finanzia potenziali terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) "incoraggia e recluta" potenziali terroristi, oltre a condurre campagne di finanziamento dal territorio della Svezia. Lo ha affermato l'alta funzionaria della Polizia di sicurezza svedese (Sapo), Susanna Trehorning, secondo cui il Pkk non costituisce una minaccia per il Paese scandinavo. "D'altra parte, vediamo che svolgono un'attività di supporto che può essere considerata di sollecitazione, reclutamento e finanziamento del terrorismo per sostenere eventuali attentati, in un altro paese o in Svezia", ha detto Trehorning, ripresa dall'emittente "Svt".(Sts)