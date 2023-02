Messico: governo deplora ritiro ambasciatore Perù e manterrà rappresentanza a Lima (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima dell’annuncio di Lima, Lopez Obrador si era espresso in termini duri nei confronti di Boluarte, definendola una "presidente spuria”, sottolineando la sua impopolarità e accusandola il governare con la repressione. Il leader messicano, inoltre, aveva sollecitato nuove elezioni per dare la parola al popolo peruviano e raccontato il suo incontro con la moglie di Castillo, Lilia Paredes, che gli ha chiesto di intercedere presso l'Organizzazione degli Stati americani (Osa) per il rilascio del marito, agli arresti con l’accusa di “ribellione”. A Lilia Paredes e ai due figli di Castillo, Arnold e Alondra, è stato concesso asilo in Messico. (Mec)