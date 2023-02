Ue: Kaili presenta ricorso a Corte di giustizia europea contro revoca immunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eurodeputata greca Eva Kaili ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea contro la decisione del Parlamento europeo di revocare la sua immunità, sostenendone l'illegalità. Lo riferisce il quotidiano ellenico "Kathimerini". Il ricorso è stato presentato tramite il legale di Kaili, Spyros Pappas. Secondo il portale "Euractiv", Kaili si appellerebbe al fatto che la condizione di base per revocare l'immunità di un eurodeputato, ovvero che sia colto in flagranza di reato, non si applica in questo caso specifico. Kaili, vicepresidente e membro del Parlamento europeo, è stata arrestata il 9 dicembre a Bruxelles nell'ambito del caso di corruzione del Qatargate. (Gra)