Perù: Boluarte richiama ambasciatore in Messico per “ingerenze” Lopez Obrador

- Il Perù ha richiamato definitivamente il suo ambasciatore in Messico, Manuel Gerardo Talavera Espinar, già convocato per consultazioni. Lo ha annunciato la presidente peruviana, Dina Boluarte, in un discorso alla nazione. L’iniziativa è stata motivata come una risposta a quelle che Lima considera “ingerenze” da parte del presidente messicano, Andres Manuel Lopez Obrador. In particolare, Boluarte ha respinto i dubbi sollevati “sull’origine costituzionale e democratica” dell’attuale governo peruviano e le affermazioni che violano il principio del diritto internazionale di non interferenza nelle questioni interne. “Lopez ha deciso di sostenere il colpo di stato compiuto dall’ormai ex presidente Pedro Castillo il 7 dicembre 2022, lo stesso che ha generato il rifiuto unanime delle istituzioni che compongono l’ordine democratico del Perù e la decisione del Congresso della Repubblica di rimuoverlo dalla carica con il voto di 101 dei suoi 130 parlamentari, avvalendosi di un potere riconosciuto dalla Costituzione”, ha spiegato Boluarte. (segue) (Brb)