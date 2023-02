Perù: Boluarte richiama ambasciatore in Messico per “ingerenze” Lopez Obrador (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Era stata la presidente Boluarte ad accusare Lopez Obrador, di ostacolare il passaggio della presidenza pro-tempore dell'Alleanza del Pacifico. "A gennaio di quest'anno, il Perù avrebbe dovuto assumere la presidenza di turno. Ma per questa situazione politica del presidente del Messico, al momento si stanno pregiudicando i popoli dell'Alleanza, perché non vuole consegnare la presidenza", ha dichiarato Boluarte alla stampa. Lopez Obrador non vuole passare le consegne "semplicemente perché vuole continuare ad appoggiare l'ex presidente, Pedro Castillo, protagonista di un colpo di Stato, e su cui sono stati aperti fascicoli della magistratura”, ha aggiunto. (segue) (Brb)