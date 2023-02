Medio Oriente: domani in Giordania un incontro per favorire la de-escalation tra israeliani e palestinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Aqaba, in Giordania, si appresta ad ospitare, domani, un incontro "politico e di sicurezza" che vedrà la partecipazione di rappresentanti del regno hascemita, Egitto, Stati Uniti, Israele e Territori palestinesi per trovare soluzioni tese a scongiurare una escalation tra israeliani e palestinesi. Lo ha riferito una fonte del governo giordano in condizioni di anonimato all’emittente giordana “Al Mamlaka”, secondo cui l’incontro è anche volto a esercitare pressioni sui gruppi palestinesi affinché si astengano dal rispondere alle operazioni condotte dalle forze israeliane. Come evidenziato dalla fonte, si tratta del primo incontro di questo tipo degli ultimi anni, organizzato “con il pieno coordinamento dei palestinesi”. L’incontro, ha aggiunto la fonte, rientra nel quadro degli sforzi profusi dalla Giordania, in coordinamento con l'Autorità nazionale palestinese e gli altri attori coinvolti, per porre fine a quelle azioni che rischiano di innescare ulteriore violenza e garantire misure economiche e di sicurezza in grado di “alleviare le sofferenze del popolo palestinese”. “C'è un grande interesse internazionale per questo incontro, che giunge in un momento molto delicato” ha poi affermato la fonte, secondo cui, si tratta di “un passo necessario e un risultato importante per raggiungere intese tra israeliani e palestinesi che spianino la strada a un impegno maggiore”. (segue) (Lib)