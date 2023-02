Medio Oriente: domani in Giordania un incontro per favorire la de-escalation tra israeliani e palestinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le ipotesi avanzate in merito all’incontro vi è la richiesta per Israele di mostrare “segni di buona volontà”. I palestinesi si aspetterebbero soprattutto la cessazione di raid e attività di insediamento nei propri territori. L’incontro giunge a seguito dell’operazione “antiterrorismo” condotta dalle forze israeliane a Nablus, in Cisgiordania, il 22 febbraio scorso, che ha provocato la morte di 11 palestinesi e il ferimento di oltre 100 persone. Inoltre, nelle scorse settimane, il governo israeliano ha annunciato di voler costruire 10 mila nuove unità di insediamento e normalizzarne altre nei Territori palestinesi. “Le probabilità che questo incontro abbia successo sono poche”, ha commentato un giornalista al quotidiano panarabo “Al Arabi al jadid”, secondo cui la parte israeliana non accetterà di retrocedere sulle decisioni prese nell’ultimo periodo, mentre i palestinesi avrebbero poca fiducia nelle possibili promesse avanzate dalle controparti israeliana e statunitense. Ad ogni modo, ha fatto notare il giornalista, la Giordania teme per la sicurezza alla moschea di Al Aqsa a Gerusalemme, in vista sia del mese sacro di Ramadan sia della Pasqua ebraica. (Lib)