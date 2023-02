Ucraina: Gualtieri, situazione è complicata ma serve ogni sforzo per afferrare filo della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Quella tra l'Ucraina e la Russia è una situazione "complicatissima che rende la via della pace particolarmente impervia" ma "il fatto che sia particolarmente impervia e difficile non significa che tutte le persone di buona volontà non debbano fare ogni sforzo per cercare di afferrare il filo della pace”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenuto nel corso della manifestazione contro il conflitto in Ucraina in corso ora a Roma, indetta dalla rete “Europe for peace”. "Il popolo della pace è qui per ricordare e sostenere vittime di questo incredibile conflitto che da un anno insanguina l’Europa - ha detto il sindaco di Roma dal palco allestito in piazza del Campidoglio -. Stiamo parlando di centinaia di migliaia di morti, di un Paese distrutto, di una situazione sostanzialmente complicatissima che rende la via della pace particolarmente impervia". (segue) (Rer)