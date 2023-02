Ucraina: Gualtieri, situazione è complicata ma serve ogni sforzo per afferrare filo della pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma il fatto che sia particolarmente impervia e difficile - ha proseguito - non significa che tutte le persone di buona volontà non debbano fare ogni sforzo per cercare di afferrare il filo della pace. È del tutto evidente - ha aggiunto Gualtieri - che qui siamo di fronte a un’aggressore e a un aggredito. Un aggressore che senza scrupoli ha violato ogni principio del diritto internazionale, e sta conducendo una guerra di invasione selvaggia” e quindi “è del tutto evidente che dobbiamo esprimere la massima solidarietà con l’aggredito che deve essere sostenuto e aiutato, che ha il diritto di difendersi ma questo non significa che ci si debba rassegnare a osservare una guerra e limitarsi a sperare che ci sia una soluzione militare”. (Rer)