Serbia: ministro Trasporti, lavori su ferrovia Belgrado-Nis accorceranno tempi percorrenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con i lavori di rinnovamento della ferrovia da Belgrado a Nis, basteranno 100 minuti per spostarsi tra le due città della Serbia. Lo ha affermato il ministro delle Costruzioni, dei Trasporti e delle Infrastrutture, Goran Vesic, ripreso dall'agenzia di stampa "Fonet". Vesic ha spiegato che la Serbia riceverà 600 milioni di euro dalle istituzioni finanziarie europee per l'infrastruttura ferroviaria, ricordando come si tratti di uno dei principali progetti di questo tipo a livello continentale. (Seb)