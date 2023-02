Roma: conclusa in una piazza del Campidoglio gremita manifestazione contro conflitto in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Si è conclusa in una Piazza del Campidoglio gremita la manifestazione per la pace indetta dalla rete “Europe for Peace” che oggi ha sfilato da Largo Corrado Ricci per protestare contro il conflitto in Ucraina. Centinaia di manifestanti si sono radunati, fiaccole e bandiere alla mano, attorno al palco allestito nella piazza e dal quale si sono alternati gli interventi del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi. Il corteo ha attraversato Via dei Fori Imperiali per poi salire la scalinata del Campidoglio con uno striscione dai colori arcobaleno che recitava: “Europe for Peace”, l’Europa per la pace.(Rer)