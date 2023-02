Messico: governo deplora ritiro ambasciatore Perù e manterrà rappresentanza a Lima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente peruviana, Dina Boluarte, in un discorso alla nazione, ha annunciato il richiamo dell’ambasciatore attribuendo la decisione a “ingerenze” da parte del presidente messicano, Andres Manuel Lopez Obrador. In particolare, Boluarte ha respinto i dubbi sollevati “sull’origine costituzionale e democratica” dell’attuale governo peruviano e le affermazioni che violano il principio del diritto internazionale di non interferenza nelle questioni interne. “Lopez ha deciso di sostenere il colpo di stato compiuto dall’ormai ex presidente Pedro Castillo il 7 dicembre 2022, lo stesso che ha generato il rifiuto unanime delle istituzioni che compongono l’ordine democratico del Perù e la decisione del Congresso della Repubblica di rimuoverlo dalla carica con il voto di 101 dei suoi 130 parlamentari, avvalendosi di un potere riconosciuto dalla Costituzione”, ha spiegato Boluarte. (segue) (Mec)