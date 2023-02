Messico: governo deplora ritiro ambasciatore Perù e manterrà rappresentanza a Lima (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Perù, inoltre, ha accusato l’omologo del Messico di aver anteposto “le affinità ideologiche” col destituito Castillo ai “processi di integrazione”, come l’Alleanza del Pacifico, a vantaggio dei popoli dei due Paesi. Per questi motivi, il governo peruviano aveva precedentemente dichiarato persona non grata l’ambasciatore messicano a Lima, Pablo Monroy. Col ritiro del proprio ambasciatore a Città del Messico, a condurre le relazioni diplomatiche da parte peruviana sarà l’incaricato d’affari. Il ministro della Giustizia del Perù, José Tello, ha aggiunto che l’iniziativa è stata presa per una questione di “rispetto”, ma che le relazioni commerciali tra i due Paesi saranno mantenute. (segue) (Mec)