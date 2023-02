G20: Fmi, necessaria “azione urgente per rafforzare l’architettura finanziaria internazionale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale ha la responsabilità di “trovare soluzioni per i membri più vulnerabili della nostra famiglia globale” e ciò richiede “un’azione urgente per rafforzare l’architettura finanziaria internazionale”. Lo si legge in un comunicato della direttrice operativa del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, che ha partecipato ieri e oggi alla riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 a Bangalore, in India, presidente di turno del gruppo. “Le vulnerabilità del debito sovrano, già elevate prima della pandemia, sono state esacerbate dagli shock derivanti dal Covid-19 e dalla guerra della Russia contro l’Ucraina. Ciò è particolarmente vero per i Paesi in via di sviluppo e a basso reddito”, ha spiegato Georgieva, definendo un “imperativo” il rafforzamento dell’architettura del debito. A questo scopo “dobbiamo intensificare il dialogo e la collaborazione”, ha esortato. La leader dell’Fmi, citando una serie di programmi, ha ricordato che dall’inizio della pandemia l’organizzazione ha approvato finanziamenti per 272 miliardi di dollari a 94 Paesi, di cui 57 a basso reddito. (Inn)