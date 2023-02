Foibe: Frassinetti (Fd'I), emozione unica andare a Basovizza con studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi con il ministro Valditara siamo stati alla Foiba di Basovizza insieme agli studenti vincitori del concorso nazionale scolastico '10 febbraio'. Per me è stata una grande emozione recarmi con loro in un luogo così evocativo, dove duemila italiani sono stati infoibati dai partigiani comunisti di Tito". È quanto dichiara Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al Merito, a seguito della visita al monumento nazionale della Foiba di Basovizza. "Le visite delle scuole in questi luoghi devono essere intensificate e il ricordo va sempre tenuto vivo e potenziato, anche alla luce del silenzio assordante che per troppo tempo c'è stato su questi immani e atroci eccidi", conclude. (Rin)