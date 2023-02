Roma: in centinaia con fiaccole e striscioni per la pace, partito corteo contro guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiaccole, striscioni e bandiere per la pace: è partito il corteo contro la guerra in Ucraina a Roma, all’indomani del primo anniversario dallo scoppio del conflitto. Diverse centinaia - secondo la Questura sono previste circa mille persone - si sono radunate in Largo Corrado Ricci con striscioni e bandiere arcobaleno con la scritta “Pace”. Coordinatrice dell’iniziativa è “Europe for peace”, rete che raccoglie centinaia di organismi della società civile, tra i quali la Cgil di Roma e del Lazio e la Comunità di Sant’Egidio. Il corteo attraverserà via dei Fori Imperiali e arriverà in Piazza del Campidoglio dove è stato allestito un palco dal quale si alterneranno gli interventi del segretario generale, Maurizio Landini, e del fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi. (Rer)