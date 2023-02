Spagna: leader popolari Feijoo, il Paese ha bisogno di un governo che risolva i problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha bisogno di un governo che si concentri sulla soluzione dei problemi, senza crearne di nuovi. Lo ha affermato il presidente del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, accusando l'attuale esecutivo di essere "sulle pagine dei giornali quasi ogni giorno per i suoi pasticci". Il leader della formazione conservatrice ha parlato alla cerimonia di chiusura della presentazione dei 313 candidati del Pp per i sindaci della Galizia alle elezioni del 28 maggio prossimo. "Qualunque cosa accada durante la settimana, ciò che è garantito è che ci sarà disordine all'interno del governo. Non sappiamo quante volte al giorno, ma ci saranno disordini", ha attaccato Feijoo. In questo senso, a proposito della guerra in Ucraina, il capo dell'opposizione si è "rammaricato" del fatto che all'interno del governo "non si riesca nemmeno a mettersi d'accordo per aiutare un Paese che è stato invaso illegalmente", riferendosi alle critiche di Unidas Podemos all'invio a Kiev dei carri armati Leopard. Per questo motivo, Feijoo si è chiesto come presidente, Pedro Sanchez, potrà presiedere il Consiglio dell'Ue quando "non è in grado" di organizzare e gestire il suo esecutivo. (Spm)