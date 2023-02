Milano: terminato corteo contro carovita e guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È terminato il corteo organizzato da centri sociali e S.I. Cobas per protestare contro carovita, governo Meloni e guerra in Ucraina. I manifestanti si sono fermati all’angolo tra via Padova e via Vittorelli, disperdendosi dopo un discorso finale. Il corteo è proceduto lungo via Padova senza creare particolari disagi e senza tensioni con le forze dell’ordine. Circa cinquecento i manifestanti presenti all’inizio, concludendosi poi con circa 250 persone. (Rem)