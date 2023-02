Carceri: Pittalis (FI), fuga boss fatto grave, Nordio intervenga su carenza personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fuga dal carcere di massima sicurezza di Badu e Carros di Nuoro di un boss condannato per gravi reati "è una circostanza allarmante e preoccupante. Per questo, nei prossimi giorni, presenterò una interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, per capire le cause che hanno determinato il grave episodio e quali iniziative intenda assumere perché non avvengano fatti del genere". Così in una nota Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera. "E' conosciuta ormai - prosegue - la cronica carenza di personale nel carcere di Badu e Carros e per questo alle forze di polizia penitenziaria esprimo la mia solidarietà, poiché costretti a lavorare in condizioni difficili e sotto organico. Il carcere di Badu e Carros è un carcere di massima sicurezza, dove ci sono detenuti al regime del 41 bis, ed è per questo che ritengo opportuno focalizzare l'attenzione su realtà come queste dove non può esservi carenza di personale", conclude il deputato azzurro.(Rin)