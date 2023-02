© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decimo pacchetto di sanzioni dell'Unione europea contro la Russia non include restrizioni sull'energia nucleare. Lo ha specificato oggi Gergely Gulyas, il capo dell'ufficio del primo ministro ungherese. Le sanzioni non riguardano l'energia nucleare "in alcun modo, altrimenti avremmo posto il veto" al pacchetto, ha detto il funzionario. (Vap)